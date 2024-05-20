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Назначен заместитель акима Актюбинской области

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Абзал Абдикаримов
Абзал Абдикаримов. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

По согласованию с Администрацией президента РК Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность заместителя акима Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году. В 2010 году по программе "Болашак" закончил King's College London, в 2011 году – IE Business School в Испании, в 2013 году – Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Свою трудовую карьеру начал с 2010 года в субъектах частного предпринимательства, работал на различных должностях в национальных компаниях.

В 2016 - 2019 годах был советником министра национальной экономики РК, заместителем директора департамента, директором.

В 2019 - 2022 годах руководил Департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК и Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Нур-Султану.

С января 2022 года занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Напомним, несколько дней назад Абзал Абдикаримов заявил, что увольняется с должности вице-министра национальной экономики. Он поблагодарил своих коллег и добавил, что старался служить на благо страны и честно выполнять все возложенные на него обязанности.

По данным официального сайта акимата региона, Актюбинская область –  область в западной части Казахстана.

Дата образования - 10 марта 1932 года. Административный центр - город Актобе.

Аппарат акима Актюбинской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

Область возглавляет Асхат Шахаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2103551-naznachen-zamestitel-akima-aktyubinskoy-oblasti/

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