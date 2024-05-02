Новый депутат сената принес присягу
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На пленарном заседании сената вновь избранный депутат Наурызбай Байкадамов принес присягу служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Спикер палаты Маулен Ашимбаев напомнил, что в феврале указом главы государства Акмарал Альназарова была назначена министром здравоохранения.
"В этой связи 25 апреля на выборах, которые прошли в Кызылординской области, депутатом сената был избран Наурызбай Байкадамов. Поздравляем вас с избранием депутатом сената и желаем в вашей будущей деятельности успехов", - заявил он.
Далее, согласно конституционным нормам, вновь избранный депутат принес присягу.
"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитал Байкадамов.
Его избрали в состав Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
На сайте аппарата Кызылординского областного маслихата указано, что Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич родился 10 июля 1967 года в селе Ж. Махамбетов Кызылординской области.
Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н. Гоголя по специальности "История и французский язык".
Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем средней школы №139 имени Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области.
В разные годы работал преподавателем в университете, директором коллежа, заместителем председателя Кызылординского областного филиала НДП "Nur Otan", проректором университета имени Коркыт Ата.
С 2013 по 2015 год руководил Управлением образования Кызылординской области.
Позже был первым заместителем председателя областного филиала партии "Nur Otan", секретарем Кызылординского областного маслихата, заместителем акима Кызылординской области.
С марта 2023 года был председателем маслихата Кызылординской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2094479-novyy-deputat-senata-prines-prisyagu/