Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый депутат сената принес присягу

Опубликовано:

Наурызбай Байкадамов
Наурызбай Байкадамов. Кадр из трансляции: YouTube/Сенат Парламента Республики Казахстан

На пленарном заседании сената вновь избранный депутат Наурызбай Байкадамов принес присягу служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер палаты Маулен Ашимбаев напомнил, что в феврале указом главы государства Акмарал Альназарова была назначена министром здравоохранения.

"В этой связи 25 апреля на выборах, которые прошли в Кызылординской области, депутатом сената был избран Наурызбай Байкадамов. Поздравляем вас с избранием депутатом сената и желаем в вашей будущей деятельности успехов", - заявил он.

Далее, согласно конституционным нормам, вновь избранный депутат принес присягу.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - зачитал Байкадамов.

Его избрали в состав Комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

На сайте аппарата Кызылординского областного маслихата указано, что Байкадамов Наурызбай Сейткалиевич родился 10 июля 1967 года в селе Ж. Махамбетов Кызылординской области.

Окончил Кызылординский педагогический институт им. Н. Гоголя по специальности "История и французский язык".

Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем средней школы №139 имени Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области.

В разные годы работал преподавателем в университете, директором коллежа, заместителем председателя Кызылординского областного филиала НДП "Nur Otan", проректором университета имени Коркыт Ата.

С 2013 по 2015 год руководил Управлением образования Кызылординской области.

Позже был первым заместителем председателя областного филиала партии "Nur Otan", секретарем Кызылординского областного маслихата, заместителем акима Кызылординской области.

С марта 2023 года был председателем маслихата Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2094479-novyy-deputat-senata-prines-prisyagu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.