"Чтобы проводить больше времени с семьей": президент FlyArystan решил покинуть пост и улететь в ЮАР

Air Astana объявила об изменении в управлении FlyArystan. Нынешний президент Адриан Хэмильтон-Маннс решил уйти из компании и вернуться в Южную Африку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

"Группа Air Astana сообщает, что Адриан Хэмильтон-Маннс, президент FlyArystan, дочернего бюджетного подразделения Группы, принял решение об уходе из компании и возвращении в Южную Африку, чтобы проводить больше времени с семьей", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании в Telegram-канале.

Сообщается, что Ричард Леджер будет назначен исполняющим обязанности президента FlyArystan с 20 мая до назначения постоянной замены, а Хэмильтон-Маннс останется во FlyArystan до конца мая для плавной передачи дел и обязанностей Леджеру.

По данным пресс-службы авиакомпании, Леджер с 2009 по 2017 годы занимал должность Директора по глобальным продажам Air Astana, а с 2017 по 2022 годы должность Вице-президента по маркетингу и продажам.

Сообщается, что благодаря управлению Леджера, выручка компании выросла на 58% - с 646,8 млн долларов в 2008 году до 1,02 млрд долларов в 2022 году. По настоящее время Леджер отвечает за деятельность Air Astana в Великобритании, Европе и Америках, базируясь в Лондоне.

Что касается Хэмильтон-Маннса - он, по данным авиакомпании, присоединился к FlyArystan в 2020 году. Под его руководством выручка компании выросла на 384%, с 57,4 млн долларов в 2020 году до 277,8 млн долларов в 2023 году, что сделало FlyArystan одной из самых быстрорастущих авиакомпаний в мире.

"Мы с сожалением узнали о решении Адриана покинуть компанию, однако понимаем, что это непростое решение принято по семейным обстоятельствам ввиду расстояния между Казахстаном и Южной Африкой, где проживает его семья. С 2020 года FlyArystan вырос из стартапа в авиакомпанию с авиапарком из 19 самолетов, значительным ростом выручки и географического охвата. Мы признательны Адриану за достижения в период четырех лет его руководства, и желаем всего наилучшего в будущем.

Группа обладает сильным управленческим составом, и я рад приветствовать возвращение Ричарда Леджера в Казахстан в качестве исполняющего обязанности президента FlyArystan. С 2009 по 2022 годы Ричард играл ключевую роль в обеспечении продолжительного роста Группы, включая скорое восстановление ее деятельности после глобальной пандемии Covid-19 и становлению Air Astana одной из немногих авиакомпаний не нуждавшихся в финансовой поддержке со стороны государства или акционеров. Мы уверены, что Ричард продолжит эффективный рост FlyArystan", - отметил главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер, комментируя кадровые изменения в компании.

Напомним, в январе сообщалось, что авиакомпания FlyArystan перестала быть подразделением Air Astana.

А в середине декабря прошлого года глава Минтранспорта Марат Карабаев озвучивал плюсы и минусы отделения FlyArystan от Air Astana.

Как сообщается на сайте Комитета гражданской авиации, первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019 года. Это первый казахстанский лоукостер, который до недавнего времени являлся подразделением авиакомпании Air Astana.