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Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности

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Канат Сейдгапбаров
Канат Сейдгапбаров. Фото: Акорда

Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК Каната Сейдгапбарова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента, глава государства подписал соответствующее распоряжения об освобождении Сейдгапбарова от должности.

На сайте Акорды указано, что Канат Серикович Сейдгапбаров родился в 1978 году.

Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

С 2000 по 2001 год – работа в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области.

2001 – 2016 годы – работа в Генеральной прокуратуре РК, в том числе в 2011 – 2016 годы на должности начальника департамента.

2016 – 2019 годы – заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.

2019 – 2022 годы – заведующий Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК.

Должность заместителя секретаря Совбеза занимал с апреля 2022 года.

Секретарем Совета безопасности Казахстана с сентября прошлого года является бывший генпрокурор РК Гизат Нурдаулетов.

Добавим, что, согласно информации на официальном сайте Акорды, Совет безопасности РК координирует деятельность государственных органов и организаций, правоохранительных и специальных государственных органов по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка, а также анализирует законопроекты и контролирует исполнение нормативных документов в пределах компетенции.

Основными задачами Совета безопасности являются:

  • внесение предложений и рекомендаций президенту по реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, укрепления обороноспособности страны, обеспечения законности и правопорядка, координации деятельности государственных органов и организаций в этих сферах;
  • выработка проектов решений для президента по:
  1. введению, продлению, отмене военного положения;
  2. введению, продлению, отмене чрезвычайного положения;
  3. использованию вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;
  • иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и решениями председателя Совета безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2080562-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-zamestitelya-sekretarya-soveta-bezopasnosti/

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