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Ербол Оспанов стал вице-министром здравоохранения

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Ербол Оспанов
Ербол Оспанов. Фото: t.me/KZgovernment

Бывший вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов назначен на должность замглавы Минздрава РК, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Ербол Дуйсебаевич назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта МТСЗН, Ербол Оспанов родился 16 января 1977 года в Южно-Казахстанской области.

В 1998 году он окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", и в 2002 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал с мая 1999 года инженером в АО "Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта "Казгипрожелдортранс" (1999-2001).

Также в разные годы работал в должностях главного специалиста, главного менеджера, заместителя директора, директор центра компетенций АО "Национальные информационные технологии".

С ноября 2010 года по июль 2012 года занимал должности директора департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющего директора АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С июля 2012 года по апрель 2016 года работал заместителем генерального директора, первым заместителем РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

С апреля 2016 года по июль 2020 года занимал должности вице-президента, первого вице-президента, президента АО "Центр развития трудовых ресурсов". 

С 30 июля 2020 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2076903-erbol-ospanov-naznachen-vitse-ministrom-zdravoohraneniya/

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