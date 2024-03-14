Эльдар Казганбаев заявил об уходе с поста вице-министра финансов
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Эльдар Казганбаев сообщил о том, что завершает свою работу в качестве вице-министра финансов - об этом он написал на своей странице в Facebook, передает NUR.KZ.
"Информирую о том, что завершаю свою работу в качестве вице-министра финансов. Хочу поблагодарить всех коллег и партнеров за то, что многому научили, многое выдержали и многое сделали", - написал он.
Он отметил, что за время службы на посту вице-министра была проделана большая работа.
"Государственная служба - очень хорошая и нужная школа. Благодарен судьбе, что мне посчастливилось пройти по этому пути!" - добавил он.
Напомним, что в июне 2022 года Казганбаев был назначен вице-министром финансов РК.
Эльдар Казганбаев, по данным Минфина, родился в 1979 году в Алматы.
Он окончил Алматинский государственный университет им. Абая, а также Финансовую академию.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.
В 2001-2006 годах работал в банковском секторе.
В 2006-2007 годах - главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО "Банк развития Казахстана".
В 2008-2010 годах - управляющий директор АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
В 2011-2018 годах - заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.
С октября 2018 года по июнь 2022 года являлся председателем правления АО "Центр электронных финансов".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2068341-eldar-kazganbaev-pokinul-post-vitse-ministra-finansov/