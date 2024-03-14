Эльдар Казганбаев заявил об уходе с поста вице-министра финансов

Эльдар Казганбаев сообщил о том, что завершает свою работу в качестве вице-министра финансов - об этом он написал на своей , передает NUR.KZ.

"Информирую о том, что завершаю свою работу в качестве вице-министра финансов. Хочу поблагодарить всех коллег и партнеров за то, что многому научили, многое выдержали и многое сделали", - написал он.

Он отметил, что за время службы на посту вице-министра была проделана большая работа.

"Государственная служба - очень хорошая и нужная школа. Благодарен судьбе, что мне посчастливилось пройти по этому пути!" - добавил он.

Напомним, что в июне 2022 года Казганбаев был назначен вице-министром финансов РК.

Эльдар Казганбаев, по данным Минфина, родился в 1979 году в Алматы.

Он окончил Алматинский государственный университет им. Абая, а также Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В 2001-2006 годах работал в банковском секторе.

В 2006-2007 годах - главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО "Банк развития Казахстана".

В 2008-2010 годах - управляющий директор АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2011-2018 годах - заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года по июнь 2022 года являлся председателем правления АО "Центр электронных финансов".