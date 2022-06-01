Эльдара Казганбаева назначили вице-министром финансов

Эльдар Казганбаев. Фото: официальный сайт правительства РК

Эльдар Казганбаев назначен вице-министром финансов Казахстана. С октября 2018 года он являлся председателем правления АО "Центр электронных финансов". Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Казахстана.

Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в городе Алматы.

Он окончил Алматинский государственный университет им. Абая, а также Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В 2001-2006 годах работал в банковском секторе.

В 2006-2007 годах — главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО "Банк развития Казахстана".

В 2008-2010 годах — управляющий директор АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

В 2011-2018 годах — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года являлся председателем правления АО "Центр электронных финансов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1972098-eldara-kazganbaeva-naznachili-vitse-ministrom-finansov/