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Арай Уразова стала вице-министром просвещения

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Арай Уразова
Арай Уразова. Фото: пресс-служба правительства

Постановлением правительства Республики Казахстан Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения РК.

Ранее Уразова Арай Асылбековна занимала должность заместителя председателя правления АО "Национальные Информационные Технологии".

Как сообщается на официальном сайте АО "НИТ", в 2010 году Арай Уразова окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева по специальности "Автоматизация и управление".

В 2012 году окончила Евразийский гуманитарный институт по специальности "Финансы".

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С августа 2018 года по февраль 2020 год работала на должностях главного аналитика офиса управления данными и главного менеджера проектов департамента по цифровизации в АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С февраля 2020 года работала в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в должности заместителя директора департамента цифровой трансформации.

С декабря 2021 года назначена заместителем председателя правления АО "Национальные информационные технологии".

Напомним, 6 февраля Гани Бейсембаев был переназначен на должность министра просвещения в составе нового правительства под руководством Олжаса Бектенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2066184-aray-urazova-stala-vitse-ministrom-prosvescheniya/

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