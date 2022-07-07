Бейбут Есенбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

Бейбут Есенбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Бейбут Есенбаев родился в 1985 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ".

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-программистом в частной организации.

В 2009-2011 годах работал в управлении мониторинга и развития инвестиционных проектов Минздрава РК.

С 2001 по 2013 — эксперт; главный эксперт; руководитель управления в департаменте стратегического развития отечественного министерства здравоохранения.

В 2013-2017 годах руководил подразделениями в структуре Минздрава РК.

С 2017 по 2020 год - глава Департамента цифровизации здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

С сентября 2020 года являлся директором Департамента развития электронного здравоохранения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1977293-beybut-esenbaev-naznachen-vitse-ministrom-zdravoohraneniya-kazahstana/