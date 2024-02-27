Еще один вице-президент аэропорта Алматы покинул свой пост

Старший вице-президент аэропорта Алматы Симон Зитцерс решил покинуть свой пост. В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Старший вице-президент Международного аэропорта Алматы Симон Зитцерс уходит со своего поста по личным причинам, не связанным с производственной деятельностью. На его место будет назначен другой специалист", - заявили в пресс-службе корреспонденту NUR.KZ по этому поводу.

Напомним, что в конце 2023 года двое старших менеджеров покинули должности в аэропорту Алматы в рамках реорганизации группы компаний.

Должности покинули старшие вице-президенты Международного аэропорта Алматы Йеткин Четин Пакер и Фатих Омюр.

Отметим, что Международный аэропорт Алматы вошел в холдинг турецкой компании TAV Airports в 2020 году. Напомним, что аэропорт Алматы в настоящее время готовится к открытию нового терминала - оно запланировано на июнь текущего года.

Не так давно президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала.