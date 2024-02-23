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Заместителем гендиректора Авиационной администрации Казахстана стала Асем Сеитова

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Асем Сеитова
Асем Сеитова. Фото: пресс-служба Авиационной администрации РК

Сеитова Асем Амантаевна назначена заместителем генерального директора Авиационной администрации Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Согласно официальной информации, Асем Сеитова родилась в 1981 году.

В 2002 году окончила университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", является магистром экономики.

Имеет большой опыт в авиационной сфере, более 10 лет проработала в РГП "Казаэронавигация" на различных должностях.

Асем Сеитова трудовую деятельность начала в 2002 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан, также работала в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан, АО «KazTransCom», АО «Фонд недвижимости «Самруқ – Қазына».

До назначения занимала должность директора департамента экономики и тарифов РГП "Казаэронавигация".

На официальном сайте ААК указано, что Авиационная администрация Казахстана – это организация, отвечающая за технический контроль и надзор за безопасностью полетов и авиационной безопасностью гражданской авиации.

Авиационная администрация Казахстана работает со всеми заинтересованными сторонами в области авиации, Комитетом гражданской авиации МИИР РК, отраслевыми партнерами, институтами экономического развития и научными кругами, чтобы обеспечить высочайший уровень эффективности и результативности услуг с целью обеспечения безопасных условий полета.

С апреля прошлого года Авиационную администрацию возглавляет Каталин Раду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2062755-zamestitelem-gendirektora-aviatsionnoy-administratsii-kazahstana-stala-asem-seitova/

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