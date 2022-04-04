Авиационную администрацию Казахстана возглавил Каталин Раду

Каталин Раду. Фото: КГА МИИР РК

Каталин Раду назначен генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", сообщается в официальном Telegram -канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Решением Совета директоров Каталин Раду назначен Генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана", говорится в сообщении ведомства.

"Каталин Раду имеет обширный опыт работы в сфере гражданской авиации. Ранее занимал должности заместителя директора по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации ИКАО, первого вице-президентом 37-й Ассамблеи ИКАО", - сообщили в КГА.

Каталин Раду занимал ряд исполнительных и управленческих позиций в Минтранспорта Румынии.

На европейском уровне имеет более 25-летний опыт работы в области безопасности полетов и международных авиационных организаций.

Также был президентом Европейской конференции гражданской авиации ECAC, вице-президентом Евроконтроля и координатора ECAC по вопросам безопасности.

Кроме того, он занимал должность председателя Конференции высокого уровня по USOAP/SMS/SSP, является членом-учредителем Фонда безопасности полетов.

Напомним, что ранее пост главы Авиационной администрации Казахстана занимал Питер Гриффитс. Он покинул должность 7 февраля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963427-naznachen-gendirektor-ao-aviatsionnaya-administratsiya-kazahstana/