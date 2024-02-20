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Гульбара Султанова возглавила Комитет по делам гражданского общества

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Гульбара Султанова
Гульбара Султанова. Фото: t.me/KZgovernment

Гульбара Султанова стала главой Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Приказом министра культуры и информации Султанова Гульбара Бекетовна назначена на должность председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК", – говорится в сообщении.

Как сообщили в кабмине, Гульбара Султанова родилась в 1967 году в Костанайской области. Окончила Костанайский педагогический институт им. 50-летия СССР, Костанайский социально-технический университет.

Свой трудовой путь она начала как учитель начальных классов средних школ в Костанайской области.

В 2002 году стала главным специалистом департамента внутренней политики Костанайской области.

С 2006 по 2014 год – начальник, руководитель отдела управления внутренней политики акимата Костанайской области.

В 2014 году была экспертом управления организационной работы Министерства культуры и спорта РК.

С 2014 по 2016 год – руководитель управления Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК.

С 2016 по 2018 год – руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий РК.

С 2018 по 2023 год – заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК.

С ноября 2023 года была заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации РК.

Напомним, в сентябре прошлого года Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан реорганизовали и преобразовали в Министерство культуры и информации Республики Казахстан. Новое ведомство возглавила Аида Балаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2062011-gulbara-sultanova-vozglavila-komiteta-po-delam-grazhdanskogo-obschestva/

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