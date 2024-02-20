Нового главу управления назначили вместо уволенного из-за судимости Мурата Кинтонова

Бекболат Байжанов назначен новым руководителем Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Он занял место уволенного из-за судимости Мурата Кинтонова, передает NUR.KZ.

О назначении сообщается в официальном аккаунте Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области в Instagram.

Сегодня заместитель главы региона Ринат Мухаметкалиев представил коллективу нового руководителя ведомства Бекболата Байжанова.

Ранее Бекболат Кустутунович трудился заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Также работал директором РГКП "Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта.

В 2014-2018 годах он занимал должности руководителя Управления развития массового и неолимпийских видов спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК и руководителя Управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

В 2012-2014 годах работал заместителем директора Департамента физической культуры Агентства РК по делам спорта и физической культуры.

До этого шесть лет Бекболат Байжанов трудился главным специалистом отдела летних олимпийских видов спорта, главным экспертом управления олимпийских видов спорта, начальником управления массового спорта Комитета по спорту Министерства туризма и спорта.

А свою карьеру он начал в 2003 году в Алматы как тренер-преподаватель ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки № 15". Также он успел поработать методистом по спорту Акмолинской областной школы-интерната для одаренных в спорте детей им. Богенбай батыра и главным специалистом отдела внутренней политики Степногорска.

22 октября 2022 года Бекболат Байжанов был награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Напомним, предыдущего руководителя Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Мурата Кинтонова уволили из-за судимости 35-летней давности. Факт всплыл после того, как он подал свою кандидатуру в акимы Федоровского района.

Сам Мурат Кинтонов заявил, что не скрывал свою судимость при поступлении на государственную службу. Свое увольнение он связал с проводимыми им реформами.

При этом спортивная общественность заступилась за бывшего главу Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. Отмечалось, что благодаря его усилиям летом 2023 года были открыты 8 спортивных секций, дети получили доступ к бассейну и занятиям плаванием.