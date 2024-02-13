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Источник: Руководство сменилось в департаменте полиции Алматы

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Полицейский шеврон
Шеврон. Фото: Polisia.kz

В ДП Алматы сменилось руководство. Об этом NUR.KZ сообщил источник в полиции. Ранее в МВД заявили о снятии с должностей ряда руководителей департамента.

По данным источника, освобождены от должностей:

  • начальник управления тылового обеспечения;
  • заместитель начальника управления тылового обеспечения;
  • начальник оперативно-криминалистического управления;
  • заместитель начальника оперативно-криминалистического управления;
  • начальник следственного управления.

Кроме того, стало известно, что были назначены:

  • и.о. заместителя начальника ДП, курирующего оперативную службу;
  • и.о. заместителя начальника ДП, курирующего следственную службу;
  • и.о. заместителя начальника ДП по общим вопросам;
  • и.о. начальника управления собственной безопасности.

Все они сменили прежних руководителей.

Напомним, ранее в МВД сообщили о том, что ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия.

Была проведена служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060812-istochnik-rukovodstvo-smenilos-v-departamente-politsii-almaty/

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