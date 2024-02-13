Источник: Руководство сменилось в департаменте полиции Алматы

В ДП Алматы сменилось руководство. Об этом NUR.KZ сообщил источник в полиции. Ранее в МВД заявили о снятии с должностей ряда руководителей департамента.

По данным источника, освобождены от должностей:

начальник управления тылового обеспечения;

заместитель начальника управления тылового обеспечения;

начальник оперативно-криминалистического управления;

заместитель начальника оперативно-криминалистического управления;

начальник следственного управления.

Кроме того, стало известно, что были назначены:

и.о. заместителя начальника ДП, курирующего оперативную службу;

и.о. заместителя начальника ДП, курирующего следственную службу;

и.о. заместителя начальника ДП по общим вопросам;

и.о. начальника управления собственной безопасности.

Все они сменили прежних руководителей.

Напомним, ранее в МВД сообщили о том, что ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия.

Была проведена служебная проверка.