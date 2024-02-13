Источник: Руководство сменилось в департаменте полиции Алматы
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В ДП Алматы сменилось руководство. Об этом NUR.KZ сообщил источник в полиции. Ранее в МВД заявили о снятии с должностей ряда руководителей департамента.
По данным источника, освобождены от должностей:
- начальник управления тылового обеспечения;
- заместитель начальника управления тылового обеспечения;
- начальник оперативно-криминалистического управления;
- заместитель начальника оперативно-криминалистического управления;
- начальник следственного управления.
Кроме того, стало известно, что были назначены:
- и.о. заместителя начальника ДП, курирующего оперативную службу;
- и.о. заместителя начальника ДП, курирующего следственную службу;
- и.о. заместителя начальника ДП по общим вопросам;
- и.о. начальника управления собственной безопасности.
Все они сменили прежних руководителей.
Напомним, ранее в МВД сообщили о том, что ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб освободили от занимаемых должностей после выявления фактов хищения оружия.
Была проведена служебная проверка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060812-istochnik-rukovodstvo-smenilos-v-departamente-politsii-almaty/