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30 лет независимости Казахстана

30-летний экс-вице-министр стал заместителем акима Жамбылской области

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Абулхаир Тамабек
Абулхаир Тамабек. Фото: акимат Жамбылской области

Бывшего вице-министра сельского хозяйства РК Абулхаира Тамабека назначили заместителем акима Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"По согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Тамабек Абулхаир Галымович назначен заместителем акима Жамбылской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Абулхаир Тамабек родился в 1994 году в Таласском районе Жамбылской области.

В 2015 году окончил Университет Международного Бизнеса, Высшую школу бизнеса Национального университета Луис Республики Польша по специальности "менеджмент", в 2019 году – Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан по специальности "государственное и местное управление".     

Трудовую деятельность начал в частном секторе в 2011 году.

В 2015-2017 годах занимал должность эксперта управления статистики услуг и энергетики Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В 2017-2018 годах был экспертом службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы – руководил службой управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 годы – главный эксперт управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 2020 по 2022 годы был руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области – главного государственного инспектора.

В 2022 году назначен на должность руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК – главного государственного инспектора по использованию и охране земель.

С апреля 2022 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Вчера стало известно, что Абулхаира Тамабека освободили от должности в МСХ в связи с переходом на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2060118-abulhair-tamabek-stal-zamakima-zhambylskoy-oblasti/

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