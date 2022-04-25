Абулхаир Тамабек стал вице-министром сельского хозяйства

Абулхаир Тамабек. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Казахстана Тамабек Абулхаир Галымович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Абулхаир Тамабек родился в Жамбылской области. Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при президенте РК.

Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании.

С 2015 по 2020 год работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

С 2020 по 2022 годы – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

С февраля 2022 года до последнего назначения – руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – главный государственный инспектор по использованию и охране земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966726-abulhair-tamabek-stal-vitse-ministrom-selskogo-hozyaystva/