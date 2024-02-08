Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Абулхаир Тамабек освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства

Опубликовано:

Абулхаир Тамабек
Абулхаир Тамабек. Фото: primeminister.kz

Вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека освободили от должности. Соответствующее постановлением подписал премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Абулхаир Тамабек освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу.

Отметим, пост вице-министра он занимал с апреля 2022 года.

Согласно официальной информации, что Абулхаир Тамабек родился в Жамбылской области.

Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при президенте РК.

Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании.

С 2015 по 2020 год работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

С 2020 по 2022 год – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

С февраля 2022 года до назначения на должность вице-министра руководил департаментом по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза, являлся главным госинспектором по использованию и охране земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059826-abulhair-tamabek-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-selskogo-hozyaystva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.