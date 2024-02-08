Вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека освободили от должности. Соответствующее постановлением подписал премьер-министр, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Абулхаир Тамабек освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу.

Отметим, пост вице-министра он занимал с апреля 2022 года.

Согласно официальной информации, что Абулхаир Тамабек родился в Жамбылской области.

Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса и Академию государственного управления при президенте РК.

Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором в частной компании.

С 2015 по 2020 год работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики и Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

С 2020 по 2022 год – руководитель управления – главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.

С февраля 2022 года до назначения на должность вице-министра руководил департаментом по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Минсельхоза, являлся главным госинспектором по использованию и охране земель.