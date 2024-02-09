Токаев назначил секретаря Высшего судебного совета

Распоряжением главы государства Даурен Муратбеков назначен секретарем Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителем аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

До него с 2015 года этот пост занимал Анвар Сабиров. Его освободили от должности в начале января.

На официальном сайте Верховного суда РК говорится, что Высший судебный совет Республики Казахстан является автономным государственным учреждением, созданным в целях обеспечения конституционных полномочий президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Председателем Высшего судебного совета является Денис Шипп.

Напомним, на прошлой неделе Шипп отчитался перед Токаевым о деятельности Высшего судебного совета за 2023 год.

Глава государства был проинформирован о работе совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности. Отмечалось, что благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей.

В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека.

В гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж – 13 лет.