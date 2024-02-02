Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президенту был представлен доклад об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период.

По словам Дениса Шиппа, в прошлом году советом реализован ряд задач, поставленных руководством страны, по институциональному укреплению и передаче в его ведение вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности. Благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей. В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека.

В гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж – 13 лет.

В целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. Кроме того, в прошедшем году впервые главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного Суда для представления в сенат парламента на альтернативной основе.

Президенту также была представлена информация об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов.

В настоящее время продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение законности.

В завершение глава государства поручил продолжить работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.

На официальном сайте Верховного суда РК говорится, что Высший судебный совет Республики Казахстан является автономным государственным учреждением, созданным в целях обеспечения конституционных полномочий президента Казахстана по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.