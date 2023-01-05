Асат Нурпеисов назначен заместителем управляющего делами президента

Асат Нурпеисов. Фото: gov.kz

Нурпеисов Асат Булатович назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента Aqorda.

Согласно информации на сайте акимата города Алматы, Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года.

В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "Экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

С 2012 по 2015 год работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.

С 2015 по 2016 год занимал должность руководителя управления Департамента развития системы государственного управления, а также советника министра национальной экономики РК.

С 2016 по 2017 год был директором Департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек".

С 2018 по 2019 год работал главным инспектором, заместителем заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2019 по 2022 год занимал пост руководителя аппарата председателя Национального банка РК.

С 16 февраля 2022 года был назначен руководителем аппарата акима города Алматы.

Добавим, что сегодня указом Касым-Жомарта Токаева пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай был назначен на должность заместителя руководителя Администрации президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2004231-asat-nurpeisov-naznachen-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta/