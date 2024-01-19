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Жигули Дайрабаев и Даулет Турлыханов вышли из состава Национального курултая

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Жигули Дайрабаев
Жигули Дайрабаев. Фото: с личной страницы в Facebook

Состав Национального курултая обновился – Жигули Дайрабаев, Даулет Турлыханов и еще ряд лиц вышли из него. Ведется подготовка к третьему заседанию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Из состава Национального курултая выведены Б. Алтеев, А. Толамисов, Г. Канай, С. Огай, Ж. Дайрабаев, К. Майгельдинов, Б. Уали, А. Тимощенко-Боровикова, С. Сарыбай, Д. Турлыханов, А. Лодочников, С. Куранбек, Э. Суларов", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды в Facebook.

К работе курултая привлечены новые представители общественности:

  • уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева;
  • председатель ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Юрий Шин;
  • Қазақстанның Еңбек Ері, учитель средней школы-лицея №7 Семея Алма Шукыжанова;
  • депутаты мажилиса парламента Нурлан Ауесбаев, Никита Шаталов;
  • председатель правления-ректор Zhubanov University Лаура Карабасова;
  • спортсменка по пара легкой атлетике Айсулу Сулейменова;
  • лидер дунганского этноса Лугмар Буларов;
  • телеведущая, журналист информационного агентства "Азаттық рухы" Кристина Гринько.

​Кроме того, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов.

Сообщается также, что ведется работа по подготовке к третьему заседанию Национального курултая, которое пройдет этой весной.

Напомним, что второе заседание курултая состоялось в Туркестане 17 июня прошлого года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.

Добавим, по данным на сайте ИПС "Параграф", Жигули Дайрабаев и Даулет Турлыханов с 28 марта 2023 года являются депутатами мажилиса парламента VIII созыва.

По данным на официальном сайте, основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Председателем курултая является президент Республики Казахстан.

Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав обновляется путем проведения ротации его членов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2056359-zhiguli-dayrabaev-i-daulet-turlyhanov-vyshli-iz-sostava-natsionalnogo-kurultaya/

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