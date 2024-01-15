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Назначен заместитель акима Уральска

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Арсен Губашев
Арсен Губашев. Фото: instagram.com/uralskakimat

Распоряжением акима Уральска заместителем главы города назначен Арсен Губашев, ранее работавший заместителем руководителя аппарата акима ЗКО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Уральска.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Губашев Арсен Зиннатович родился в 1987 году в Западно-Казахстанской области.

Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. Утемисова и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям "казахский язык и литература" и "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал пресс-секретарем АО ФК "Акжайык".

В разные годы работал:

  • наставником Круглоозерновской средней общеобразовательной школы;
  • экспертом отдела по региональным СМИ управления медиа-мониторинга по ЗКО РГП "Центр анализа и информации" Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;
  • ведущим экспертом отдела по региональным СМИ управления медиа-мониторинга по ЗКО РГП "Центр анализа и информации" Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;
  • главным специалистом аппарата акима Уральска;
  • главным инспектором аппарата акима Уральска;
  • руководителем службы по связям с общественностью аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Арсен Губашев на посту заместителя акима Уральска будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта.

Напомним, в апреле 2022 года главой Уральска был назначен Миржан Сатканов. До этого он занимал пост акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

В феврале 2023 года жители Уральска выразили недовольство тем, что Миржан Сатканов пересел на новое авто.

Между тем в городском акимате ответили, что Camry 70 совсем не новая, а была приобретена по программе Trade-In (Trade-In — услуга по приему старого автомобиля в счет покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар).

Произошло это, по данным ведомства, из-за того, что служебный автомобиль Camry 50 2012 года выпуска был в неудовлетворительном состоянии и часто выходил из строя, на его ремонт требовались дополнительные затраты.

Поэтому для экономии бюджетных средств было принято решение поменять по программе Trade-In Camry 50 и еще два устаревших служебных авто марки Skoda на один б/у автомобиль Camry 70 2019 года выпуска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2055494-naznachen-zamestitel-akima-uralska/

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