Назначен заместитель акима Уральска

Распоряжением акима Уральска заместителем главы города назначен Арсен Губашев, ранее работавший заместителем руководителя аппарата акима ЗКО, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Уральска.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Губашев Арсен Зиннатович родился в 1987 году в Западно-Казахстанской области.

Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. Утемисова и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям "казахский язык и литература" и "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал пресс-секретарем АО ФК "Акжайык".

В разные годы работал:

наставником Круглоозерновской средней общеобразовательной школы;

экспертом отдела по региональным СМИ управления медиа-мониторинга по ЗКО РГП "Центр анализа и информации" Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;

ведущим экспертом отдела по региональным СМИ управления медиа-мониторинга по ЗКО РГП "Центр анализа и информации" Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК;

главным специалистом аппарата акима Уральска;

главным инспектором аппарата акима Уральска;

руководителем службы по связям с общественностью аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

Арсен Губашев на посту заместителя акима Уральска будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта.

Напомним, в апреле 2022 года главой Уральска был назначен Миржан Сатканов. До этого он занимал пост акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

В феврале 2023 года жители Уральска выразили недовольство тем, что Миржан Сатканов пересел на новое авто.

Между тем в городском акимате ответили, что Camry 70 совсем не новая, а была приобретена по программе Trade-In (Trade-In — услуга по приему старого автомобиля в счет покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар).

Произошло это, по данным ведомства, из-за того, что служебный автомобиль Camry 50 2012 года выпуска был в неудовлетворительном состоянии и часто выходил из строя, на его ремонт требовались дополнительные затраты.

Поэтому для экономии бюджетных средств было принято решение поменять по программе Trade-In Camry 50 и еще два устаревших служебных авто марки Skoda на один б/у автомобиль Camry 70 2019 года выпуска.