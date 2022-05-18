Токаев освободил от должности заместителя главы Службы госохраны

Батырбек Байбосынов. Фото: официальный сайт Службы госохраны РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение, в соответствии с которым Батырбек Байбосынов был освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Батырбек Байбосынов окончил военный институт КНБ РК по специальности "Организация связи, применение подразделений и частей специальной связи". Кроме того, получил образование в сфере юриспруденции в университете "Туран-Астана".

С 2000 по 2002 годы он служил на различных должностях в Пограничной службе КНБ РК.

Затем, в 2002-2021 годах, занимал различные офицерские и руководящие должности в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

В августе 2021 года распоряжением президента РК Байбосынов был назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Указом главы государства от 6 мая 2022 года №890 ему было присвоено специальное звание "генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан".

При этом другим распоряжением на должность заместителя начальника Службы государственной охраны был назначен Ансаган Балтабеков.

Возглавляет Службу государственной охраны Исабеков Сакен Саинович. На должность ее руководителя он был назначен в начале года указом главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1969898-tokaev-naznachil-novogo-zamestitelya-glavy-sluzhby-gosohrany/