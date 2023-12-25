Экс-начальник полиции Курчатова назначен на новую должность

В Департаменте полиции области Абай назначен заместитель начальника. Им стал экс-глава отдела полиции города Курчатова Бейбит Исаков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации официального Telegram-канала ведомства, приказом министра внутренних дел РК на должность заместителя начальника ДП области Абай назначен подполковник полиции Бейбит Исаков, ранее занимавший пост начальника отдела полиции города Курчатова.

Бейбит Муратович в правоохранительных органах служит с 2007 года. Уроженец Семипалатинской области.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе с момента образования области Абай вновь был утвержден руководителем отдела полиции города Курчатова.

Начальник ДП региона Бекторе Султан поставил ряд задач по работе своему заместителю.

Напомним, генерал-майор Бекторе Султан был назначен начальником Департамента полиции области Абай в июле 2022 года. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До этого он возглавлял ДП Кызылординской области.

По информации официального сайта, Департамент полиции области Абай является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями полиции на территории региона.