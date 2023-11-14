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Токаев назначил командующих войсками регионального командования

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Куанышбек Уштаев
Куанышбек Уштаев. Фото: официальный сайт Министерства обороны РК

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил командующих войсками регионального командования "Восток" и "Юг". Ими стали Женис Маралов и Куанышбек Уштаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжениями главы государства Касым-Жомарта Токаева:

  • Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Юг", его освободили от должности командующего войсками РгК "Восток";
  • Маралов Женис Мухамедкалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Восток".

Наряду с этим Кучекбаев Мереке Матимович покинул пост командующего войсками регионального командования "Юг".

По информации на официальном сайте Минобороны, Куанышбек Уштаев родился 5 октября 1976 года в Жамбылской области. Окончил Алматинское высшее военное училище в 1997 году, в 2009 году – Национальный университет обороны, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2018 году.

Трудовой путь начал в 1997 году.

С 2015 года – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками РгК "Юг".

С 2018 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками регионального командования "Восток".

С 2022 года – командующий войсками регионального командования "Восток".

Мереке Кучекбаев
Мереке Кучекбаев. Фото: официальный сайт Министерства обороны РК

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Западно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году –Национальный университет обороны им. первого президента РК, в 2017 году – Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 2013 по 2017 год – замкомандующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования "Юг".

С 2017 по 2020 год – начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

С 2020 по 2021 год – командующий войсками Регионального командования "Астана".

С 2021 по 2022 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

С марта 2022 года был командующим войсками регионального командования "Юг".

Добавим, что основная задача РгК "Восток" – обеспечение безопасности восточных рубежей Казахстана. А РгК "Юг" – безопасность на юго-восточных рубежах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045695-tokaev-naznachil-komanduyuschih-voyskami-regionalnogo-komandovaniya/

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