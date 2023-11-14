Экс-вице-министр сельского хозяйства Казахстана получил новую должность

Женис Осербай назначен гендиректором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства торговли и интеграции.

"Приказом министра торговли и интеграции РК от 13 ноября 2023 года генеральным директором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" назначен Женис Осербай", - говорится в заявлении на сайте.

Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Московский государственный институт международных отношений РФ. Имеет докторскую степень PhD в области экономики, проектный менеджер, специалист управления цепями поставок.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в финансовом секторе.

В разные годы работал на управленческих позициях в дочерних организациях АО "Самрук-Қазына".

С 2021 по 2023 годы занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, курировал вопросы привлечения инвестиций в АПК, экспорта и импорта продукции АПК, международной интеграции, регулирования агропродовольственных рынков, переработки и производства сельхозпродукции, а также возглавлял совет директоров АО "Продкорпорация".

До назначения с октября 2023 года был членом совета директоров, независимым директором Совета директоров АО "Центр развития торговой политики "QazTrade".

Женис Осербай сменил на посту генерального директора АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Рустама Асулбека, который досрочно сложил свои полномочия по собственному желанию.

Напомним, что Женис Осербай был назначен на пост вице-министра сельского хозяйства в сентябре 2021 года. Через полтора года, в январе 2023 года, Осербай был освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана. По информации пресс-службы премьер-министра Казахстана, освобожден был согласно поданному заявлению.