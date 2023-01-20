Женис Осербай покинул пост вице-министра сельского хозяйства

Женис Осербай. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Постановлением правительства Жениса Осербая освободили от должности вице-министра сельского хозяйства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Постановлением правительства РК Осербай Женис Алибекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Казахстана, согласно поданному заявлению.

Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.

2004-2006 гг. — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".

В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях.

С сентября 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2006161-zhenis-oserbay-pokinul-post-vitse-ministra-selskogo-hozyaystva/