Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен замначальника Генштаба Вооруженных сил
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Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.
По информации официального сайта ведомства, приказом министра обороны РК Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РК.
В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Астана".
В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".
В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году - Национальный университет обороны, в 2019 году - военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Ираке.
Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.
Женат, воспитывает 3 детей.
По информации официального сайта Министерства обороны РК, в структуру Генерального штаба ВС РК входят департаменты территориальной обороны и организационно-мобилизационной работы.
Важнейшими задачами первого является охрана и оборона населенных пунктов, защита населения, выполнение задач совместно с соединениями и воинским частями Вооруженных сил.
Второй организовывает проведение организационно-штатных мероприятий в Вооруженных силах и осуществляет контроль за их проведением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2045266-general-mayor-shayh-hasan-zhazykbaev-naznachen-zamnachalnika-genshtaba-vooruzhennyh-sil/