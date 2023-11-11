Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен замначальника Генштаба Вооруженных сил

Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.

По информации официального сайта ведомства, приказом министра обороны РК Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РК.

В армии Казахстана генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования "Астана".

В разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".

В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году - Национальный университет обороны, в 2019 году - военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Ираке.

Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

Женат, воспитывает 3 детей.

По информации официального сайта Министерства обороны РК, в структуру Генерального штаба ВС РК входят департаменты территориальной обороны и организационно-мобилизационной работы.

Важнейшими задачами первого является охрана и оборона населенных пунктов, защита населения, выполнение задач совместно с соединениями и воинским частями Вооруженных сил.

Второй организовывает проведение организационно-штатных мероприятий в Вооруженных силах и осуществляет контроль за их проведением.