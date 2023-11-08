Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бывший вице-министр назначен заместителем акима Шымкента

Опубликовано:

Сарсен Куранбек
Сарсен Куранбек. Фото: primeminister.kz

Сегодня по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Шымкента бывший вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек назначен на должность заместителя акима города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Шымкента.

Сарсен ️Куранбек родился в 1976 году в селе Кызылжар Кербулакского района Алматинской области.

Окончил Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальностям: философия, преподаватель физической культуры, тренер по карате, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 4 в Алматы.

С 2003 по 2023 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и центральных государственных органах.

В феврале 2023 года был назначен вице-министром культуры и спорта. Накануне стало известно, что Сарсен ️Куранбек освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, в сентябре 2023 года акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Как указывается на официальном сайте городского акимата, Шымкент - город на юге Казахстана, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров, образует вторую по численности населения агломерацию страны.

19 июня 2018 года указом президента РК Шымкенту был придан статус города республиканского значения. В настоящее время Шымкент состоит из пяти административных районов - Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский и Туранский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2044700-byvshiy-vitse-ministr-naznachen-zamestitelem-akima-shymkenta/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.