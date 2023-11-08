Бывший вице-министр назначен заместителем акима Шымкента

Сегодня по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Шымкента бывший вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек назначен на должность заместителя акима города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Шымкента.

Сарсен ️Куранбек родился в 1976 году в селе Кызылжар Кербулакского района Алматинской области.

Окончил Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальностям: философия, преподаватель физической культуры, тренер по карате, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 4 в Алматы.

С 2003 по 2023 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и центральных государственных органах.

В феврале 2023 года был назначен вице-министром культуры и спорта. Накануне стало известно, что Сарсен ️Куранбек освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, в сентябре 2023 года акимом Шымкента стал Габит Сыздыкбеков. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Как указывается на официальном сайте городского акимата, Шымкент - город на юге Казахстана, один из его крупнейших промышленных, торговых и культурных центров, образует вторую по численности населения агломерацию страны.

19 июня 2018 года указом президента РК Шымкенту был придан статус города республиканского значения. В настоящее время Шымкент состоит из пяти административных районов - Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский, Каратауский и Туранский.