Сарсен Куранбек назначен вице-министром культуры и спорта

Сарсен Куранбек. Фото: primeminister.kz

Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.

Ранее занимавший этот пост Жарасбаев Серик Маратович освобожден от должности согласно поданному заявлению.

По информации пресс-службы правительства РК, Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".

В 2002-2004 годах был директором ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".

С 2004 по 2007 год - директор ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".

В 2007-2009 годах был замначальника Управления физической культуры и спорта Алматы.

С 2009 по 2010 год работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".

В 2010-2011 годах занимал пост замдиректора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".

С 2012 по 2014 год - исполнительный директор Общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".

В 2014-2018 годах - генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".

С 2018 по 2022 год был генсекретарем ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация поло Казахстана".

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2010025-sarsen-kuranbek-naznachen-vitse-ministrom-kultury-i-sporta/