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Мираса Тулебаева назначили вице-министром туризма и спорта

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Мирас Тулебаев
Мирас Тулебаев. Фото: t.me/KZgovernment

Мирас Тулебаев стал вице-министром туризма и спорта. Ранее он был заместителем председателя Комитета индустрии туризма Минкультуры и спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Тулебаев Мирас Калиевич назначен на должность вице-министра туризма и спорта", говорится в сообщении.

По информации на сайте правительства, Мирас Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева, Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом в Международном центре оборонного приграничного сотрудничества.

С 2009 по 2010 год работал главным специалистом, главным менеджером департамента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

С 2010 по 2011 год – главный эксперт департамента Главного диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности, эксперт 1 категории управления Комитета по госэнергонадзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов, эксперт, главный эксперт управления Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2012 по 2014 год – главный эксперт управления Комитета по инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

С 2014 по 2015 год работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.

С 2015 по 2016 год – руководитель управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.

С 2016 по 2017 год работал в частных структурах.

В 2017 был заместителем директора Центра устойчивого развития столицы.

С 2017 по 2022 год – руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

С 2022 по 2023 год – заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

Напомним, что 1 сентября указом президента Министерство культуры и спорта РК было реорганизовано в Министерство туризма и спорта РК.

Должность министра туризма и спорта РК занял экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Вчера стало известно, что Ержан Еркинбаев назначен на пост вице-министра туризма и спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2044560-mirasa-tulebaeva-naznachili-vitse-ministrom-turizma-i-sporta/

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