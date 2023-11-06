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Ержан Еркинбаев занял должность вице-министра туризма и спорта

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Ержан Еркинбаев
Ержан Еркинбаев. Фото: t.me/KZgovernment

Ержан Еркинбаев назначен на должность замглавы Министерства туризма и спорта Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович назначен на должность вице-министра туризма и спорта", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта правительства, Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области.

Он окончил Казахскую государственную юридическую академию, а также Международную академию бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности юриста в частной компании.

В разное время работал юристом, исполнительным директором, генеральным директором ряда коммерческих структур. Кроме того, в разные годы занимал должности генерального директора горнолыжного курорта "Шымбулак", спорткомплекса "Медеу", был депутатом маслихата Алматы VI созыва.

С 2016 по 2018 годы являлся директором Алматинского государственного зоологического парка.

В 2019-2021 годах – и.о председателя правления, председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".

С 2021 года по настоящее время был вице-министром культуры и спорта РК.

Также напомним, что 1 сентября указом президента Министерство культуры и спорта РК было реорганизовано в Министерство туризма и спорта РК.

Должность министра туризма и спорта РК занял экс-аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2044390-erzhan-erkinbaev-zanyal-dolzhnost-vitse-ministra-turizma-i-sporta/

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