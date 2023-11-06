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Экс-аким Атырау Мейрим Калауи получил новую должность

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Мейрим Калауи
Мейрим Калауи. Фото: instagram.com/atyrausu

Экс-аким Атырау Мейрим Калауи получил новую должность. Он назначен руководителем КГП "Атырау облысы Су Арнасы", передает NUR.KZ со ссылкой на коммунальное государственное предприятие.

Как сообщается на официальной странице организации в Instagram, приказом руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области на должность руководителя КГП "Атырау облысы Су Арнасы" назначен экс-аким Атырау Мейрим Калауи.

Он родился в 1985 году в Кызылкогинском районе Атырауской области. В 2006 году окончил Атырауский государственный университет по специальности "государственное и местное управление", в 2010 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ, магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2006-2007 годах в КГП "Атырау-Акпарат".

В 2010-2011 годах работал директором ТОО "Туран" (республиканская газета), заместителем директора-главным редактором в Атырауском областном филиале РТРК "Казахстан".

В 2011-2012 годах - директор КГП "Атырау-Акпарат".

В 2012-2016 годах - руководитель Управления по делам молодежи Атырауской области.

В 2016-2019 годах был заместителем руководителя аппарата акима области и заместителем акима Атырау.

С 2019 года до июля 2021 года - аким Индерского района.

С июля 2021 до марта 2022 года - первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan.

С марта 2022 года по июль 2023 года - аким Атырау.

Напомним, в июле текущего года акимом Атырау был назначен Шакир Кейкин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Серик Шапкенов. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До этого он занимал должность руководителя департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2044350-eks-akim-atyrau-meyrim-kalaui-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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