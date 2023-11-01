Назначен заместитель акима Карагандинской области

Заместителем акима Карагандинской области назначен Ерлан Кусайын, до этого занимавший должность главы Каркаралинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По информации официального сайта ведомства, Ерлан Кусайын в новой должности будет курировать вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и внутренней политики.

Он имеет три высших образования: окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "преподаватель казахского языка и литературы", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "правовое регулирование в сфере экономики", магистратуру Академии госуправления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем казахского языка.

На госслужбе с 2007 года. Работал главным специалистом отдела финансовой, организационной и кадровой работы Департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

С 2008 по 2014 годы занимал различные должности в пресс-службе акима Карагандинской области.

Затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района. Руководил секретариатом Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Карагандинской области. Был директором КГУ "Қоғамдық келісім" аппарата акима Карагандинской области, руководителем управления внутренней политики.

До настоящего назначения занимал должность акима Каркаралинского района.

По информации официального сайта акимата региона, Карагандинская область - область в центральной части Казахстана. Дата образования - 10 марта 1932 года. Административный центр - город Караганда.

Аппарат акима Карагандинской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.

В декабре 2022 года Карагандинскую область возглавил Ермаганбет Булекпаев.