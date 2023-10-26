Евгения Глотова назначили заместителем акима Астаны

Экс-государственный инспектор Администрации президента РК Евгений Глотов назначен заместителем акима Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как сообщает официальный Telegram-канал акимата Астаны, бывший заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев перешел на другую работу. В связи с этим по согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима назначили экс-государственного инспектора АП РК Евгения Глотова.

По информации столичного акимата, трудовую деятельность Евгений Глотов начал в ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана". В разные годы работал в ОО "Союз сельской молодежи", ТОО "GP group".

С 2015 года он занимал должность главного инспектора акима Северо-Казахстанской области. С октября 2015 по октябрь 2016 года работал руководителем Управления предпринимательства и туризма акимата СКО.

С ноября 2016 года по апрель 2019 года трудился на должности заместителя акима Петропавловска.

Последние годы работал заместителем заведующего Отделом внутренней политики АП РК, государственным инспектором АП РК.

Напомним, акимом Астаны является Женис Касымбек. Он был назначен на эту должность в декабре прошлого года.

В сентябре на должность заместителя акима Астаны был назначен Ерсин Отебаев.

Добавим, что по информации на сайте акимата Астаны у акима столицы есть четыре заместителя и один руководитель аппарата: