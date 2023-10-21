Еще одно назначение произошло в Генпрокуратуре

Назначен начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры - им стал Айбек Нурахметов, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

В официальном Telegram-канале ведомства сообщили, что Нурахметов трудовую деятельность начал в 2002 году в прокуратуре Астаны. Работал в должности стажера, прокурора отдела, помощника, старшего помощника прокурора района.

В 2004 году работал в парламенте Казахстана.

С 2005 по 2022 год в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан последовательно занимал на должности прокурора, старшего прокурора управления, начальника отдела, управления, заместителя начальника департамента международного сотрудничества.

С ноября 2022 года был старшим помощником Генерального прокурора по особым поручениям.

Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня произвел кадровые назначения в Генеральной прокуратуре Казахстан.

Галымжан Койгелдиев назначен заместителем Генерального прокурора РК. Нурдаулет Суиндиков назначен председателем комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.