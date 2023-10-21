Токаев назначил заместителя Генпрокурора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня произвел кадровые назначения в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президентом были подписаны соответствующие распоряжения, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Распоряжениями главы государства:

Койгелдиев Галымжан Мамбетович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан;

назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан; Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен председателем комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Галымжан Койгелдиев, согласно информации с сайта Генпрокуратуры РК, родился 3 января 1980 года в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "международное право".

Галымжан Койгелдиев. Фото: Генпрокуратура РК

С 2002 по 2004 год был преподавателем кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета КазНУ.

В 2004 - 2005 годах - специалист департамента консульской службы ХОЗУ Министерства иностранных дел.

В свое время работал в МИД РК.

С 2011 по 2017 год был замначальника департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК. Следующие пять лет руководил департаментом международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК.

С 2022 до последнего назначения - руководитель аппарата Генерального прокурора.

Нурдаулет Суиндиков. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Нурдаулет Суиндиков трудовую деятельность начал в 2000 году с должности специалиста по правовой статистике и информации прокуратуры в Шымкенте.

В 2005-2010 годы работал на должностях старшего прокурора отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника Департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям - Секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.

Руководил прокуратурой района "Сарыарка" в Астане, был первым заместителем прокурора Актюбинской области.

С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны Республики Казахстан.

С июня 2022 года занимал должность начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.