Токаев назначил заместителя Генпрокурора
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня произвел кадровые назначения в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президентом были подписаны соответствующие распоряжения, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.
Распоряжениями главы государства:
- Койгелдиев Галымжан Мамбетович назначен заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан;
- Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович назначен председателем комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Галымжан Койгелдиев, согласно информации с сайта Генпрокуратуры РК, родился 3 января 1980 года в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "международное право".
С 2002 по 2004 год был преподавателем кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета КазНУ.
В 2004 - 2005 годах - специалист департамента консульской службы ХОЗУ Министерства иностранных дел.
В свое время работал в МИД РК.
С 2011 по 2017 год был замначальника департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК. Следующие пять лет руководил департаментом международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК.
С 2022 до последнего назначения - руководитель аппарата Генерального прокурора.
Нурдаулет Суиндиков трудовую деятельность начал в 2000 году с должности специалиста по правовой статистике и информации прокуратуры в Шымкенте.
В 2005-2010 годы работал на должностях старшего прокурора отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника Департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям - Секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.
Руководил прокуратурой района "Сарыарка" в Астане, был первым заместителем прокурора Актюбинской области.
С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны Республики Казахстан.
С июня 2022 года занимал должность начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2041974-tokaev-proizvel-kadrovye-naznacheniya-v-genprokurature/