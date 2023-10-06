Назначен первый заместитель прокурора Шымкента

Жомарт Нургали назначен на должность первого заместителя прокурора Шымкента. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РК, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице надзорного органа в Instagram, Жомарт Нургали родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Ясави по специальности "юриспруденция".

Свою деятельность в органах прокуратуры начал в марте 2000 года с должности помощника прокурора Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

В дальнейшем работал прокурором отдела прокуратуры Шымкента, прокурором управления, старшим прокурором прокуратуры Южно-Казахстанской области, помощником прокурора этой области.

С 2005 по 2010 годы занимал различные посты в Генеральной прокуратуре РК.

С 2010 года - руководитель аппарата прокуратуры Южно-Казахстанской области, прокурор Кентау, Абайского и Сарыагашского районов.

С 2021 года был заместителем прокурора Туркестанской области.

Его предшественник Нуржан Сейдалиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

По информации официального сайта прокуратуры Шымкента, ведомство возглавляет Габит Муканов.

Недавно прокурором Алматы стал старший советник юстиции Серик Карипбеков. С июня 2020 года он работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры РК.

Также был назначен прокурор Павлодарской области. Им стал советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев. С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы.