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Назначен первый заместитель прокурора Шымкента

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Жомарт Нургали
Жомарт Нургали. Фото: instagram.com/shymkent_prokuratura

Жомарт Нургали назначен на должность первого заместителя прокурора Шымкента. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РК, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальной странице надзорного органа в Instagram, Жомарт Нургали родился в 1978 году. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Ясави по специальности "юриспруденция".

Свою деятельность в органах прокуратуры начал в марте 2000 года с должности помощника прокурора Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

В дальнейшем работал прокурором отдела прокуратуры Шымкента, прокурором управления, старшим прокурором прокуратуры Южно-Казахстанской области, помощником прокурора этой области.

С 2005 по 2010 годы занимал различные посты в Генеральной прокуратуре РК.

С 2010 года - руководитель аппарата прокуратуры Южно-Казахстанской области, прокурор Кентау, Абайского и Сарыагашского районов.

С 2021 года был заместителем прокурора Туркестанской области.

Его предшественник Нуржан Сейдалиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

По информации официального сайта прокуратуры Шымкента, ведомство возглавляет Габит Муканов.

Недавно прокурором Алматы стал старший советник юстиции Серик Карипбеков. С июня 2020 года он работал начальником Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры РК.

Также был назначен прокурор Павлодарской области. Им стал советник юстиции 3-го класса Берик Жуйриктаев. С 2018 года он возглавлял прокуратуру Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2039919-naznachen-pervyy-zamestitel-prokurora-shymkenta/

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