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31-летний Еркин Баулыков стал акимом Сарани

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Еркин Баулыков
Еркин Баулыков. Фото: gov.kz

В Сарани назначили акима. Им стал 31-летний Еркин Баулыков. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата. Об этом сообщается на официальной странице акимата Карагандинской области в Facebook.

Нового градоначальника представил заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов на внеочередной сессии городского маслихата. Депутаты одобрили кандидатуру.

Заместитель главы региона обозначил приоритетные направления развития города и поставил задачи перед новым акимом Сарани.

По информации официального сайта акимата Сарани, Еркин Баулыков родился 7 октября 1991 года.

Образование - высшее. В 2014 году закончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "международные отношения".

Карьеру начал в мае 2016 года с должности главного специалиста административного управления Департамента Министерства по делам государственной службы РК по Астане.

С 27 октября 2016 по 18 августа 2017 года – пресс-секретарь Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Астане.

С 18 августа 2017 по 28 августа 2018 года – эксперт Управления прохождения государственной службы Департамента государственной службы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Астана.

С 29 августа 2018 по 1 августа 2019 года – главный эксперт Управления прохождения государственной службы Департамента государственной службы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Нур-Султан.

Со 2 августа 2019 по 24 сентября 2019 года – главный эксперт Управления прохождения государственной службы Департамента государственной службы Агентства РК по делам государственной службы, Нур-Султан.

С 25 сентября 2019 по 26 ноября 2019 года – главный эксперт Управления методологического сопровождения развития системы государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

С 27 ноября 2019 по 18 января 2021 года – руководитель Управления методологического сопровождения развития системы государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК.

С 19 января 2021 по 25 декабря 2021 года – руководитель отдела занятости и социальных программ Сарани.

С 27 декабря 2021 года по настоящее назначение был заместителем акима Сарани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037596-31-letniy-erkin-baulykov-stal-akimom-sarani/

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