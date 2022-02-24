Жандос Шаймарданов назначен главой Бюро нацстатистики Казахстана

Жандос Шаймарданов. Фото: nationalbank.kz

Распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

Согласно данным ИС "Параграф", Жандос Нурланович Шаймарданов родился 24 февраля 1987 года в ВКО.

Окончил Йоркский Университет в Великобритании по программе "Болашак" по специальности "экономика и финансы".

С 2009 по 2010 год работал главным экспертом Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2010 по 2013 год - менеджер АО ФНБ "Самрук-Казына".

С 2013 по 2014 - советник Министра экономики и бюджетного планирования.

С 2014 по 2016 год возглавлял Департамент стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики.

2016 - 2019 годы - директор департамента, управляющий директор АО «НУХ "Байтерек".

С 2019 по 2020 год - председатель правления АО "QazTech Ventures".

С 2020 года и до настоящего назначения занимал пост директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК.

Напомним, до Шаймарданова Бюро нацстатистики возглавлял Нурболат Айдапкелов - он был освобожден от этой должности месяц назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957772-zhandos-shaymardanov-naznachen-glavoy-byuro-natsstatistiki-kazahstana/