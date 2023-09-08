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Назначен первый заместитель акима ВКО

Опубликовано:

Нурымбет Сактаганов
Нурымбет Сактаганов. Фото: instagram.com/saktaganovnurymbet

Первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области стал Нурымбет Сактаганов. Ранее он был замглавы Кызылординской области. Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций, передает YK-news.kz.

По информации официального сайта акимата Кызылординской области, Нурымбет Сактаганов родился в 1970 году.

Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем средней школы №172 Сырдарьинского района Кызылординской области.

В разные годы занимал ответственные руководящие посты на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

В 2007-2012 годах - начальник отдела планирования внешних источников инвестиций Министерства экономики и бюджетного планирования РК, советник министра данного ведомства, заместитель председателя Комитета миграции Министерства труда и социальной защиты, государственный инспектор Администрации президента РК.

В 2012-2021 годах - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области, аким Уланского района ВКО, аким Семея.

С февраля 2021 года по июнь 2022 года занимал должность акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

С 24 июня 2022 года по настоящее назначение работал заместителем акима Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035866-naznachen-pervyy-zamestitel-akima-vko/

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