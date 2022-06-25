Назначены новые заместители акима Кызылординской области

Фото: facebook.com/qyzylorda.press

В акимате Кызылординской области произвели новые кадровые назначения. Так, Серик Кожаниязов стал первым заместителем главы региона, Нурымбет Сактаганов - заместителем акима области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Facebook.

Их кандидатуры были согласованы с Администрацией президента РК. Представил новых заместителей аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Серик Кожаниязов. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в Кызылорде. Окончил Кузбасский политехнический институт по специальности "инженер-механик" и Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева по специальности "экономист".

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом Кызылординского ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в акимате Кызылординской области, был акимом Кызылорды, трудился на различных должностях в Канцелярии премьер-министра и Администрации президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Перед первым заместителем акима Кызылординской области поставлена задача реализации проектов, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе.

Он будет курировать управления сельского хозяйства, ветеринарии, природных ресурсов и регулирования природопользования, предпринимательства и промышленности, координации занятости и социальных программ, СПК "Байконур".

Нурымбет Сактаганов. Фото: facebook.com/qyzylorda.press

Нурымбет Сактаганов родился в 1970 году.

Окончил Кызылординский государственный университет, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Восточно-Казахстанский государственный университет по специальностям: "педагог", "юриспруденция", "экономика".

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы.

В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

До настоящего назначения был акимом Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Новый заместитель главы Кызылординской области будет курировать управления экономики и финансов, образования, здравоохранения, общественного развития, культуры и спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1975643-naznacheny-novye-zamestiteli-akima-kyzylordinskoy-oblasti/