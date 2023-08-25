Токаев провел кадровые перестановки в МИДе

Здание МИД РК. Фото: пресс-служба МИД РК

Сегодня глава государства провел кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел РК - назначены новые заместители министра, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент подписал соответствующие распоряжения.

Бакаев Алибек Асетович назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана.

Стоит отметить, что 14 августа он был освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя РК при международных организациях в Вене, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Словения по совместительству.

Алибек Бакаев. Фото: gov.kz

По информации online.zakon.kz, Бакаев родился в феврале 1981 года. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, с отличием, Академию государственного управления при президенте, Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, а также Дюкский Университет, Сэнфордской школы государственной политики.

Нурбаева Назира Нуртулеуовна также назначена заместителем министра иностранных дел Казахстана.

Ранее она занимала пост управляющего директора по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына".

Назира Нурбаева. Фото: sk.kz

По информации online.zakon.kz, Назира Нурбаева окончила Казахскую государственную Академию Менеджмента, Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, Университет Wisconsin Richland, США, а также КИМЕП.

Свой трудовой путь начинала в компании PwC с должности консультанта.

Также распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович освобожден от должности заместителя министра иностранных дел.

Алмас Айдаров. Фото: МИД РК

На официальном сайте МИД РК сказано, что он родился 25 октября в 1983 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби, специалист по международным экономическим отношениям. В 2009 году окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Беларуси и во Вьетнаме. Байжанов Ерлан возглавил дипмиссию в РБ, а Тумыш Канат - во Вьетнаме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034004-tokaev-provel-kadrovye-perestanovki-v-mide/