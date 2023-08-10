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Алия Рустемова возглавила управление здравоохранения Астаны

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Алия Рустемова
Алия Рустемова. Фото: Facebook/Алия Рустемова

Алия Рустемова заняла пост руководителя управления общественного здравоохранения Астаны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

Рустемова Алия Шайзадаевна стала главой управления общественного здравоохранения Астаны. Ранее она возглавляла столичную Многопрофильную городскую детскую больницу № 3.

В 1992 году окончила Алматинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова в 2007 году по специальности "Финансы". Является доктором медицинских наук.

Трудовую деятельность начала в Талгарской районной больнице Алматинской области – с 1992 по 1993 год. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения Алматы, Талдыкоргана, Кызылорды, Петропавловска и Астаны.

С июня 2018 года по август 2022 года занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".

По информации на сайте ИПС "Параграф", за свою карьеру Алия Шайзадаевна также занимала должности замначальника управления здравоохранения Алматы, директора департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Алматы МЗ РК.

С 2017 по 2018 год была замруководителя департамента охраны общественного здоровья по СКО Комитета охраны общественного здоровья.

С 2018 по 2020 год – замруководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Астане МТСЗ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2032017-aliya-rustemova-vozglavila-upravlenie-zdravoohraneniya-astany/

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