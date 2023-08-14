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Токаев произвел перестановки в рядах казахстанских дипломатов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал ряд указов, которыми произвел перестановки в рядах казахстанских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Так, сообщается, что Абдрахманов Аскар Сауытбекулы был назначен постоянным представителем РК при ООН по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в Париже (Французская Республика).

По данным с сайта ИПС "Параграф", ранее он был председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Казахстана.

Кроме того, с 2018 по 2020 годы Аскар Абдрахманов являлся заместителем постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО в Париже.

При этом указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Казахстана во Франции Арыстанкулова Гульсара Мереевна освобождена от должности постоянного представителя РК при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

По данным с официального сайта посольства Казахстана во Франции, Гульсара Арыстанкулова начала дипломатическую деятельность в 1998 году в качестве атташе посольства Казахстана в Бельгии.

В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря Комитета по делам СНГ, начальника управления Комитета международной информации.

В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в Посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала на ответственных должностях в Центре внешней политики Администрации президента РК.

До назначения послом РК во Франции была замглавы Отдела внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

Также указом президента чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Кения по совместительству.

Он за свою карьеру, согласно данным ИПС "Параграф" был:

  • атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана, работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США;
  • замдиректора, директором департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;
  • послом по особым поручениям МИД РК, заместителем Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке;
  • первым заместителем постпреда РК;
  • послом Казахстана в Пакистане и Бангладеш.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев назначил на должность посла Казахстана в Австрии бывшего министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2031866-tokaev-naznachil-predstavitelya-kazahstana-pri-oon-po-voprosam-obrazovaniya/

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