Токаев сменил заместителя управляющего делами президента

Маржан Акимжанова. Фото: Акорда

Сегодня распоряжением главы государства Алтай Абай сменил на посту заместителя управляющего делами президента РК Маржан Акимжанову, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Распоряжением главы государства Алтай Абай назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Он сменил Маржан Акимжанову, которая также распоряжением главы государства была освобождена от должности заместителя управляющего делами президента РК.

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Маржан Какимжанова родилась 19 июня 1971 года в селе Шалкоде Нарынкольского района Алматинской области.

В 1999 году закончила Казахский государственный женский педагогический институт.

Маржан Акимжанова начала свою трудовую деятельность лаборантом, затем работала заведующей хозяйством, инспектором отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993).

Работала специалистом редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995), специалистом отдела внутренней политики Аппарата кабинета министров РК (1995), специалистом отдела территориального развития Аппарата правительства Казахстана (1995-1997).

Также была старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором пресс-службы главы государства (1997-2012).

С 2012 по 2021 годы занимала должность заместителя пресс-секретаря главы государства.

Напомним, Маржан Акимжанова стала заместителем управляющего делами президента Казахстана в марте прошлого года. До этого назначения она занимала должность советника главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023734-altay-abay-naznachen-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta/