Маржан Акимжанова стала заместителем управляющего делами президента Казахстана

Маржан Акимжанова. Фото: Акорда

Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Акорды.

Кроме того, она была освобождена от должности советника президента Казахстана.

Маржан Абдиюсуповна родилась 19 июня 1971 года в селе Шалкоде Нарынкольского района Алматинской области.

В 1999 году закончила Казахский государственный женский педагогический институт.

Маржан Акимжанова начала свою трудовую деятельность лаборантом, затем работала заведующей хозяйством, инспектором отдела кадров Института механики и машиноведения Академии наук Республики Казахстан (1991-1993).

Работала специалистом редакционно-издательского отдела Верховного Совета Республики Казахстан (1993-1995), специалистом отдела внутренней политики Аппарата кабинета министров РК (1995), специалистом отдела территориального развития Аппарата правительства Казахстана (1995-1997).

Также была старшим специалистом, референтом, старшим референтом, экспертом, старшим экспертом, главным экспертом, консультантом, заведующим сектором пресс-службы главы государства (1997-2012).

С 2012 по 2021 годы занимала должность заместителя пресс-секретаря главы государства.

С 4 февраля 2021 года до нового назначения была советником президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1962127-marzhan-akimzhanova-stala-zamestitelem-upravlyayuschego-delami-prezidenta-kazahstana/