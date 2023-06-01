Кадровые перестановки произошли в Министерстве экологии и природных ресурсов

Нуркен Шарбиев. Фото: primeminister.kz

Изменения произошли в составе вице-министров экологии и природных ресурсов Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Так, постановлением правительства РК Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК.

Сообщается, что Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Он окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, а также Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000-2002 годах являлся ведущим, главным специалистом Департамента земледелия, Департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 годы работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства РК.

В 2011-2012 годах был директором Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 годах — заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (город Москва).

В 2013-2014 годах бы управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2014 по 2017 годы работал в частной организации.

В 2017-2018 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

В 2018-2020 годы являлся председателем правления АО "СПК "Тараз".

В 2020-2022 годах занимал должность управляющего директора – директора Департамента НПП "Атамекен".

С июня по декабрь 2022 года занимал должность руководителя секретариата Проектного офиса "Ауыл аманаты" партии Amanat.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.

Мансур Ошурбаев. Фото: primeminister.kz

Кроме того, постановлением правительства Республики Казахстан Ошурбаев Мансур Турсынович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.

По данным пресс-службы премьер-министра, Мансур Ошурбаев родился в 1988 году в городе Семее.

Окончил Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, Университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году ведущим специалистом в Министерстве охраны окружающей среды РК.

С 2010 по 2014 годы занимал разные должности в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

В 2014-2016 годах был заместителем руководителя Департамента экологии по Астане Министерства энергетики РК.

В 2016-2017 годах являлся заместителем руководителя Департамента экологии по Актюбинской области Министерства энергетики РК.

С 2017 по 2019 годы руководил Департаментом экологии Астаны Министерства энергетики РК.

С ноября 2019 года по настоящее время являлся директором Департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Добавим, что Министерство экологии и природных ресурсов, как сообщается на официальном сайте ведомства, является государственным органом РК, осуществляющим руководство в вопросах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах:

охраны окружающей среды;

метеорологического и гидрологического мониторинга;

развития "зеленой экономики";

обращения с отходами (за исключением медицинских, биологических и радиоактивных отходов);

охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов;

использования и охраны водного фонда;

водоснабжения;

водоотведения;

лесного хозяйства;

охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Отметим, что 2 января 2023 года президент Казахстана реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.

При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы были переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2023005-nurken-sharbiev-aznachen-pervym-vitse-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov-rk/