Нуркен Шарбиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Нуркен Шарбиев: пресс-служба премьер-министра РК

Постановлением правительства РК Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен на должность вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000–2002 годах работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 год работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства.

В 2011-2012 годах занимал пост директора Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2012 по 2013 год — заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК.

В 2013-2014 годах — управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2014 по 2017 годы работал в частной организации.

В 2017-2018 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "КазАгроФинанс".

С 2018 по 2020 год был председателем правления АО "СПК «Тараз".

В 2020-2022 годах — управляющий директор – директор департамента НПП "Атамекен"

С июня 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя секретариата проектного офиса "Ауыл аманаты" партии Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2007422-nurken-sharbiev-naznachen-vitse-ministrom-ekologii-i-prirodnyh-resursov/